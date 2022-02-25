Garanti Bankası müjdeyi verdi! Emekli olan ve çalışanlara 70 bin TL nakit ödemesi yapılacak

Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar için başlatılan 70000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası sadece bireysel emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için kullandırılacak. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Garanti Bankası sizlere 70 bin TL'ye kadar acil kredi ödemesi yapmaktadır. 50.000 TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde banka 36 ay vade işlem yapmıyor. 50.000 TL üzerinde kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredilerinde banka en yüksek 24 ay vadeli Kredi kullandırmak dadır. Sizlerde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Garanti bankası'nın yapmış olduğu bu son kampanyaya katılarak emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda hızlı bir şekilde nakite kredi kullanabilir ve 70 bin TL'ye kadar yüksek limitli kredi çekebilirsiniz.

Garanti Bankası 70000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden yapabilir. Garanti bankası'nın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu eksiksiz dolduran kişiler ne kadar kredi onayı aldıklarını 5 dakika içerisinde öğrenebilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden onay alan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek sadece kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz olarak onaylanan tutarı kullanabilir.

Emekli kişilerin 70000 TL kredi kullanabilmeleri için Garanti Bankası üzerinden maaş alması veya maaşını Garanti bankası'nı taşıması istenmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise kredi kullanmak istiyorlarsa en az son iş yerinde 3 aydır çalışıyor olması ve 3 aylık sigorta primleri yatmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar Garanti Bankası şubelerinden Garanti Bankası ATM sinden ve Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarasından kredi başvurusu ve kredi başvuru sonucu öğrenme işlemlerine her zaman yapabiliyor.