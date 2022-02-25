Bankamatik Kartına Ödeme Var! 50000 TL 3 Ay Ertelemeli Anında Nakit Kampanyası Başladı. Son dakika kampanyasında 50.000 TL ödeme alacak olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli Kredi kullanabilecek. Bankamatik kartı olan ve düzenli olarak kullanan vatandaşlar Akbank ve İş bankası'nın yapmış olduğu kampanyaya katılarak hızlı bir şekilde banka üzerinden artık 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli gelir belgesiz kredi kullanabilecek. Maket ihtiyacınızın olması durumunda acil kredi kullanacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu Kredi kampanyalarına internet bankacılığını kullanarak hemen girebiliyor.

Akbank ve İş Bankası yapmış olduğu kampanyalarda özellikle banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar için bu kampanyaları başlattı. Son dakika Kredi kampanyasında başvuru yapacak olan kişiler Akbank ve İş Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılmak istiyorlarsa isterlerse SMS atabilir isterlerse ve internet üzerinden istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilir.

Bankamatik kartına 50 bin TL'ye kadar ödeme nasıl alınır?

Kampanyayı başlatan bankaların başında gelen Akbank yapmış olduğu kampanya duyurusunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 50.000 TL'ye kadar ödeme alabilmeleri için SMS ile kredi hizmeti vermektedir. Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredi başvurusu için kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek onaylanan tutarı görecek ve hemen bu tutarı en yakın Akbank şubesinden kullanabileceksiniz. Ayrıca banka şubelerine gitmeden Akbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunu kolayca yapabiliyor.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise İş Bankası İş Cep uygulamasına giriş yaparak buradan internet bankacılığı ile kredi başvurusunda bulunabilecek 50.000 TL'ye kadar masrafsız ve kolay bir şekilde gelir belgesiz kredi alabilecektir. İş Bankası üzerinden kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde 50.000 TL kredi onayı almanız durumunda 36 ay vadeye kadar sizlere Kredi sonucu verilecek ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanma imkanı sizlere sunulacaktır.