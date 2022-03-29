Garanti Bankası Kredi Puanı Düşük Olmasını Dert Etmeyecek! Nakit İsteyenlere Hemen 10.000 TL Ödeme Verilecek. Son dakika haberinde 10.000 TL kredi kullanma şartları belli oldu. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda on bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı birşekilde Garanti Bankası üzerinden nakit kredi kullanabiliyor.

Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak başvurusunu yapacak olan vatandaşlar on bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa o ilk taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılarak, kredi notu düşük olsa bile onay alabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, Garanti Bankası şubelerine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir.

Garanti Bankası, 10000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır.?

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, eğer banka kredi notu düşük olduğu için diğer bankalardan kredi onayı alamıyorsam başvurularını hızlı bir şekilde banka şubelerine giderek yapabiliyor. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yapacağınız kredi başvurusunda onay almanız ile birlikte hızlı bir şekilde yine aynı gün içinde kredinizi hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Garanti Bankası, 10000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyalarında düşük faiz oranları ile işlem yaparken, ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün erteleme veya 45 gün erteleme yapma imkanı da bireysel müşterilere sunmaktadır. Emekli olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşlarını Garanti Bankası üzerinden almaları gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa, sigortalılık durumlarının en az son işyerlerinde 3 aydır yatıyor olması gerekiyor. Düşük faiz oranlarıyla kredi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeden önce güncel faiz oranlarını, bankanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilir.