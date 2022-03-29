Meclisten Ödeme Haberi Gece Geldi! Emekliye 4400 TL Ödemeler Bankaya Gitmeden Hesaplarda Olacak. Son dakika açıklaması ile birlikte emekli olan kişiler 4400 TL ödeme alacaklardır. Emekli olan vatandaşlar için 4400 TL'ye kadar ödeme olacak vatandaşlar bankalara gitmeden internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kendi hesabınıza ödeme alabileceksiniz.

Ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilerin başvuru yapacakları bu, Nakit kampanyasında kredi olarak sizlere ödeme yapılacak ve 4400 TL ile kimliksiz gelir belgesiz olarak internet bankacılığı üzerinden emekli maaşı, hesabınıza yatacaktır. 4400 TL ödeme alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak işlem yapabilecektir.

Emekli olan kişiler, 4400 TL ödeme başvurusu nasıl yapabiliyor?

Nakit ihtiyacı olan emekliler için kampanya başlatan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet destekli olarak vereceği bu kredilerde, acil ihtiyacı olan emekliler için hızlı bir şekilde sonuç veriyor.

Emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden yapacağınız başvuruda, daha önce kredi alsanız bile 4400 TL'ye kadar ihtiyaç kredinizi sizin herzaman hazır bulunacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 4400 TL'ye kadar ödeme başvurusu yapacak olan kişiler, hızlı bir şekilde banka üzerinden işlemlerini yapmak için ister, şubelere gidebilir, isterse de internet sitesini kullanabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank, üzerindeki emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bugün uygulamaya giriş yaparak buradan hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebiliyor ve nakit kredi kullanabiliyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra, ayrıca banka sizlere 4400 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden daha önce nakit kredi kullanmamış olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve dilerse de borç kapatma kredisi alabiliyor. Düşük faiz oranları ile yapılacak olan kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecektir. 36 ay vadeye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sizlere sunmaktadır.