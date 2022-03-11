Garanti Bankası Kartı Kullananlara Müjde Verdi! Bankaya Giderek veya Gitmeyerek İstediğiniz İhtiyacı Hemen Gidereceksini

Garanti Bankası Kartı Kullananlara Müjde Verdi! Bankaya Giderek veya Gitmeyerek İstediğiniz İhtiyacı Hemen Gidereceksiniz. Garanti BBVA üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde nakit onay almak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda hızlı bir şekilde kredi kullanabilecek.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte kredi kartı veya bankamatik kartı kullanıyorlarsa şubelere gitmeden, Garanti Bankasının internet bankacılığı üzerinden nakit alabilecek.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan kampanya duyurusu ile birlikte kredi alacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, kredi, notu 1100 ve üzerinde olması, sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda 90 gündür aynı işimde çalışıyor olmanız gerekmektedir. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması gerekiyor.

Başvuru

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını, şubeler üzerinden yapacak ise banka şubesine giderken sadece kimliklerini yanında götürmesi yeterli olmaktadır. Düşük faiz oranları ile birlikte banka şubesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecektir. Onaylanan tutar kadar kredinizi hemen hesabınıza yatırabilir hesabınızdaki bu parayı 36 ay vadeye kadar bölerek, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası, vatandaşlarına sadece ihtiyaç kredisi değil, borç transferi kredisi imkanı sağlamaktadır. güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak, tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlamak istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli borç kapatma, kredisini yine Garanti Bankası şubelerine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Kampanya detaylarını ve bankanın, güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine girebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayabilirsiniz.