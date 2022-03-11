6600 TL Nakit İçin Fırsat Duyurusu Geldi! Kamu ve Özel Bankaları Harekete Geçti! Son Dakika:

6600 TL Nakit İçin Fırsat Duyurusu Geldi! Kamu ve Özel Bankaları Harekete Geçti! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 6600 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Hem özel bankalar üzerinden hem de kamu bankaları üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde bankadan kredi kullanabilecek. Hızlı bir şekilde kredi kullanacak olan kişiler için başlatılan 6600 TL'ye nakit kredi ödemelerinde 36 ay vadeye kadar işlem yapılabilecek. Bankalar bu sabah yapmış olduğu duyuru sonrasında kredi kullanacak olan kişilere başvurularını artık hızlı bir şekilde internet yok ve SMS ile vereceğini açıkladı.

6600 TL kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin başvuru yapabilmeleri için banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredisinde ilk taksit ödemesini 90 gün erteleme yapmak istiyorsanız, başvuru esnasında bunu belirtmemiz gerekmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, banka şartlarına uygun olması durumun daha garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak düşük faizli kredi, onayı alabilir.

İhtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi kullanacak olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa bankadan SMS atarak hemen işlem yapabiliyor. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, bu kişiler için yeni bir SMS kredi imkanı başlattı. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 32 80 numarasına gönderin. yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazarak, 44 11 numarasına göndermesi gerekiyor. Yapılacak olan başvuru sonrasında kredi onayı alan kişiler, hızlı birşekilde hesaplarına bu parayı yatırabilmeleri için banka üzerinden internet bankacılığı şifresi alması gerekmektedir. Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise hem banka şubesinden, hemde internet sitesi üzerinden başvurulur şekilde gerçekleştiriyor.