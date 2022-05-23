Garanti Bankası kartı kullananlara müjde! Bankamatik kartına acil durum kredisi verilecek: 50.000 TL

Garanti Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek hızlı birşekilde bu banka üzerinden kredi imkanından faydalanabilmektedirler. 50000 TL'ye kadar bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, bankanın kredi politikalarına uygun müşteri olmasıyla birlikte aynı gün iki hesaplarına ödeme alabilmektedir.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte sizler de 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız aşağıdaki şartlara uygun bir müşteri olmanız gerekiyor.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Şartları...

Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olursa, bankamatik kartına şubelere gitmeden 50000 TL ödeme alabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerine giderek hızlı bir şekilde krediden faydalanabilecektir.

Para isteyen kişiler banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması, 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ile birlikte düzenli olarak bir geliri olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden kredi onayı almanız ile birlikte sizin son çalışmış, işyerinde bakılacak ve burada 3 aydır sigorta primlerinizin yatmış olması durumunda, sizlerin hesabına, ödemeler yapılacak. Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyada düşük faiz oranlarıyla birlikte vatandaşların hesaplarına 50000 TL'ye kadar ödeme, haftasonu olsa bile atıyor.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kimliğinizle birlikte en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz.