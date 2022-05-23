Halkbank 0.49 Faizle İhtiyaç Kredisi İçin Kolları Sıvadı! Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Devlet bankası olan Halkbank üzerinden 0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere sınırlı sayıda kredi imkanı sağlanacak. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere, Halkbank üzerinden daha önce kredi kullanmış olması gerekmektedir.

0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sadece özel müşterilerine verileceği için 10000 TL kadar bir limit ayrıldı ve 10000 TL üzerindeki kredilerde banka, güncel faiz oranlarından yararlandırarak kredi verecek.

Halkbank, yapmış olduğu bu kampanya haricinde diğer ihtiyaç kredisi kampanyalarının faiz oranlarında da indirime gitti. Özellikle emekli olan vatandaşlar, emekli kredisi kullanmak istiyorlarsa, 1.55 faiz oranlarından yararlanarak en düşük faiz oranlarıyla emekli kredisi kullanabileceği bir banka Halkbank olmaktadır.

Başvuru yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olması durumunda hem 0.49 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi alabilecek hem de bu bankanın yapmış olduğu diğer kampanyalara katılarak, hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilecek. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirdikten sonra aynı gün içinde hesaplarına para ödemesi almak istiyorsun banka hesabı olması gerekiyor.

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden sizler için açılan İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan tutarı, hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, onsekiz yaşından büyük olması durumunda, Halkbank, güncel kredi faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi alacağında söylemek istiyoruz.