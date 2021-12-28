Garanti Bankası, İş Bankası ve 1 Banka Daha Düşük Faizli 10.000 TL Nakit Vereceğini Duyurdu!

Garanti Bankası, İş Bankası ve HSCB Düşük Faizli 10.000 TL Nakit Vereceğini Duyurdu! Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC Bankası ihtiyaç kredisi kapsamında 10.000 TL ödeme başlattı. Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC Bankası tarafından 10.000 TL nakit ödeme kapsamında bankalara başvurularda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC Bankası üzerinden verilen bu krediler için 36 ay vade yapabilirsiniz. Üstelik bu kredi ödemelerinizde 3 ay erteleme ile işlemleriniz yapılabilecek. Bu bankalar üzerinden nasıl kredi alabileceğiniz ise haberimizin detaylarında…

10.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredileriniz 36 ay vadeye kadar kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC Bankası tarafından kredilerinizi bu şekilde kullanabileceksiniz. Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC Bankası üzerinden koşulları sağlamanız durumunda şubeye gitmeden mobil bankacılık üzerinden de kredi onayı alabileceksiniz. Garanti Bankası, İş Bankası ve HSBC Bankası üzerinden ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların kredi notları 1100 ve üstünde olması gibi bir şartı vardır. Peki tüm bu şartları sağlıyorsanız nasıl başvuruda bulunacaksınız?

Garanti Bankası Kredi Başvurusu

Garanti bankası üzerinden ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek başvuruda bulunabilirler. Başvurusu hızlı bir şekilde gerçekleşen vatandaşlar 10.000 TL ihtiyaç kredilerini alabilecekler. 36 ay vade ile alabileceğiniz bu krediler de 3 ay erteleme yapabileceksiniz. Öncelikle Garanti Bankası bu başvurular için öncelikle sigorta durumunuza bakılacaktır. Sigorta durumları 3 ay olan vatandaşlar Garanti Bankası üzerinden 10.000 TL ihtiyaç kredilerini alabilecekler.

Garanti Bankası web sitesinden veya internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilecekler. Alo Garanti numarası üzerinden kredi başvurusu yapabilir veya kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

İş Bankası Kredi Başvurusu

İş bankası üzerinden de 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımız banka şubelerinden veya bankanın resmî web sitesinden kredi başvurusunda bulunabilecekler. İş Cep uygulaması kullanan vatandaşlar uygulama üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilirler.

HSBC Bank Kredi Başvurusu

36 ay vade ile HSCB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. HSCB Bankası veya bankanın mobil bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Kredi başvurularından sonra sizlere uygun faiz oranları sunulacaktır. Başvurudan sonra banka sizin kredi notunuza göre uygun faiz oranını işleme alacaktır.