Akbank bankamatik kartı olan vatandaşlara 5000 TL ödeme yapıyor

Akbank üzerinden yapılan son dakika kampanyası ile birlikte bankamatik kartı kullanan kişiler mobil uygulama aracılığı ile 5.000 TL ödeme alabilecek. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte 36 ay vadeye kadar Akbank mobil uygulaması üzerinden nakit kredi kullanabilir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler acil ihtiyaçları olması durumunda bu bankada hesapları var ise banka şubelerine gitmeden 36 ay vadeli masrafsız gelir belgesiz düşük faizli kredi kullanabilir. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Akbank üzerinden ilk taksit ödemesinde dilerse 45 gün dilerse 90 gün ödeme ertelemesi yapabiliyor.

Akbank 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bu bankadan diğer yüksek limitli kredi kampanyalarına katılarak da yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Akbank üzerinden bankamatik kartına sms ile 5.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar internet bankacılığı şifresi ile birlikte Akbank direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan Kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra 7gün 24saat hafta sonu olsa bile kredi başvurusunda bulunabiliyor ve kredi onayı almanız durumunda şubelere gitmeden Akbank bankamatik hesabınıza bu onaylanan tutarı yatırabiliyorsunuz.

Akbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarında mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını da yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderebilir. T.c. kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte Akbank müşterisi olmanız durumunda dilerseniz onaylanan şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden kullanabilirsiniz. Banka müşterisi olmayan kişiler ise cep telefonları ile atmış oldukları mesaj sonrasında kredi onayı alırsa en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte Kredi kullanımını gerçekleştirebilir.