Garanti Bankası İmdadınıza Yetişti! Nakit isteyenlere öyle böyle değil 50.000 TL veriyor

Garanti Bankası Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram kredisi kampanyasında güncellemelere gitti. 50.000 TL'ye kadar nakit onay alacak olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada Garanti Bankası kendi banka müşterisi olsun veya olmasın hemen onay vererek gelir belgesiz olarak 50.000 TL ödemeyi hesaplara yatıracak. Bireysel olarak verilecek olan bu kredileri katılacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması emekli olması ve devlet memuru olması yeterlidir. 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız bu krediler de 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli Kredi kullanmış olacaksınız.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle bankalara kredi başvuruları da oldukça çoğaldı. Garanti Bankası bu durum için vatandaşları 50.000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile kredi vereceğini Kendi internet sitesi üzerinden duyurdu. Garanti Bankası üzerinden sizler de düşük faiz oranları ile İhtiyaç Kredisi olarak acil ihtiyacımızı giderebilir 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde geri ödemesinin tamamlayabilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine giderek veya banka şubelerine gitmeyerek de başvurularını gerçekleştirebiliyor. Garanti Bankası şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Garanti Bankası üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurduktan sonra sizlere sonucu cep telefonuna gelecek olan mesaj ile gönderilmektedir.

Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere ne kadar kredi onayı verdiğini söyleyecek onaylanan tutarı ne kadar olduğu ile faiz oranları ile bilgili mesajı gönderecektir. Size gelen mesaj ile birlikte en yakın Garanti Bankası şubesine giderek 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası ayrıca mobil uygulama üzerinden de banka şubelerine gitmeden hem bankacılık işlemlerinizi yapmanız için olanak sağlıyor hem de ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor.

Banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yaparsanız hafta sonu ve mesai saatleri dışında da olsa kredi onayı alabilir onaylanan tutarı kendi Garanti Bankası hesabınıza yatırabilirsiniz.