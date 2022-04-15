3280 numarasına mesaj atan emekli 30.000 TL Denizbank üzerinden onay alacak. Emekli olan vatandaşlara müjdeyi Denizbank verdi. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan emekliler için müjdeli haber geldi. SMS ile başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde 30 bin TL gelir belgesiz masrafsız ve en düşük faiz oranları ile nakit kullanabileceksiniz. Bu kampanya bayrama kadar sürecek...

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapılan bankalarda en çok tercih edilen DenizBank emekli olan vatandaşlar için de yeni yapmış olduğu kampanyanın duyurusunu paylaştı. Emekli olan kişiler özellikle son zamanlarda bankalar üzerinden nakit kredi kullanarak ihtiyaçlarını gidermek istemektedirler. Emekli maaşını bu bankadan alıp almamanız ın önemli olmaması banka tarafından yeni yapılan bir kampanya olarak duyuruldu. Emekli maaşımız Denizbank üzerinde ise 30 bin TL üzerinde de nakit kredi kullanabiliyorsunuz.

Sms ile başvuru yapacak olan emeklinin 3280 numarasını atmış olduğu mesaj sonrasında kimlik numarası üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başvuru yapan emekliler t.c. kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda hızlı bir şekilde başvurusunu gerçekleştirilecektir. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri bir kredi kampanyasına katılabilmeleri için başvuru yapması gerekiyor.

Sms ile Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını 3280 numarasına göndermeleri durumunda 5 dakika içerisinde banka tarafından ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaktır. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvuru yaptıktan hemen sonra sms ile sonucunu alacak onay alması durumunda da en yakın DenizBank şubesine giderek kimlikleri ile birlikte Kredi kullanımını gerçekleştirecektir.

Denizbank sadece sms ile değil internet sitesi üzerinden başvuru alarak da emekli olan vatandaşlara 30.000 TL ödeme sağlamaktadır. 30 bin TL'ye kadar kullanacağınız İhtiyaç kredisinde banka 36 ay vadeye kadar işlem yapacak 90 gün ertelemeli olan bu Kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde sonuç alabileceksiniz. Kampanya detaylarını faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden banka şubelerine gitmeden de öğrenebilirsiniz.