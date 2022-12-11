Garanti bankası hesabı olanlar dikkat! 300 TL geri hediye edilecek!

Garanti BBVA yılbaşına sayılı günler kala giyim, ayakkabı, aksesuar, saat ve optik alımına artı 4 taksit kampanyasını başlattı. Yalnızca 300 TL'lik alışveriş yapıldığında dahi bu fırsat hemen kullanılabiliyor. Öncelikli olarak kişinin kampanyaya katılım sağlaması gerekiyor. Kredi kartı ile katılım sağlanabiliyor.

Giyim ve Aksesuar Alımına 300 TL Hediye Başvurusu

Katılım sağlayabilmek için cep telefonunun mesaj kısmına EVET GİYİM yazarak bir boşluk bırakıp kartın son altı hanesi yazılmalı 3340 kısa mesaj olarak gönderilmelidir. 31 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanya yalnızca ayakkabı, aksesuar, giyim, saat ve optik alımlarında geçerlidir.

Giyim ve Aksesuar Alımına 300 TL Hediye Şartları

300 TL ve üzerindeki tüm alışverişlerden artı 4 taksit avantajı elde edilir. Tek seferde yapılacak harcamalar geçerlidir. Kampanya sürecinde en yüksek taksit sayısı 12'dir. 12 taksit ve üzerindeki işlemler için artı 4 ilave taksit uygulaması yapılamıyor. Bu faydadan yararlanmak isteyenler alışveriş fişinde Tebrikler mesajını görebilir. Eğer kampanyadan faydalandığına dair bir tebrik yazısı gözükmüyorsa kampanya dahil olunmadığı anlamına gelir. İptal, iade işlemlerinde bu hak geri alınır. FastPay ile yapılacak işlemler kabul edilmiyor.