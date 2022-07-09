Emekliye 13.000 TL Ödeme Haberi: Temmuz Sonuna Kadar Başvuru!

Emekli olan kişiler, acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilecekleri kamu bankaları üzerinden hızlı birşekilde 13 bin TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı alabilmektedirler. Emekli maaşı üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek, 13000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilerin emekli maaşları hesapları üzerinden işlem yapılacağı iken, bankadan maaş alması şartı vardır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullandıysanız bu kredilerden de yararlanabilir ve Temmuz ayı sonuna kadar en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirsiniz.

PTT

Ptt üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 13000 TL için cep telefonları üzerinden SMS atabilir. Sms ile PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 13000 TL için ödeme almak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için cep telefonunuz üzerinden SMS atmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına gönderin. gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verir ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırırsınız.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için hızlı birşekilde kredi sonucu vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, 13000 TL kredi başvurusunda bulunmak isteyen emekli, internet bankacılığı uygulamasını kullanarak başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka Ziraat Bankası ise başvurunuzu gerçekleştirerek, direk kredi kullanmak için şubelere de gidebilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte 13000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.