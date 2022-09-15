Garanti Bankası Emekliye 150.000 TL nakit vereceğini açıkladı...

Emekli olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Garanti Bankası yüksek limitli kredi kullanmak isteyen emeklilere Müjdeli haberi Bugün itibarıyla verdi. Emekli maaşı alan kişiler emekli maaşlarını eğer Garanti bankasına taşımak istiyorlarsa ve diğer bankadaki olan borçlarını da kapatarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlamak istiyorsa Garanti Bankası bu kişilere yardımcı olacak. Emekli maaşınızı başka bir bankadan alıyorsanız maaş taşıma işlemlerinizi yaptıktan sonra Garanti Bankası üzerinden sizler de 150.000 TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir veya 100.000 TL'ye kadar kredi onayı almanız durumunda 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak daha uzun vadelerde Kredi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası emekli kredisi başvurusu

Garanti Bankası emekli kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için hazırlamış olduğu yeni Kredi paketinde 150.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlayacağını ve bu kredilerde de diğer bankadaki Olan borçları kapatacağını açıkladı.

Garanti Bankası emekli kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vererek hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

Emekli kredisi için başvuruda bulunmak istiyorsanız maaş taşıma işlemleriniz sonrasında maaş taşınmış olduğunuz banka şubesine sadece kimlikle birlikte gidebilir veya bankanın internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı Garanti Bankası şubelerine taşıdıktan sonra başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşların Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde şube yetkisinde kredi onayı alabileceği ve onaylanan bu kredileri de dilediği zaman hesaplarına yatırarak da kullanabileceği haberi verildi. Garanti bankası'na taşımış olduğunuz emekli maaşınız sayesinde ayrıca yüksek limitli emekli promosyonları kredi kartı ve kredi mevduat hesabı başvurusu yaparak da artı para imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır.