Son dakika: Emekliye 15.000 TL Ek ödeme verileceği resmi olarak açıklandı

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşları için hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecek olan bankalar üzerinden sizlerde 5 dakika içerisinde sonuçlarınızı öğrenebileceğiniz yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyasına hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden 15.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankaya 36 ay vadeli olarak 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek şubelere gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu krediler de daha önce Kredi kullanan ve düzenli ödeyen kişilere daha uygun faizlerle ve yüksek limitlerle kredi verilmektedir.

Emekliye 15.000 TL ödeme

Emekli maaşı alan vatandaşlar eğer 15.000 TL ödeme almak istiyorlarsa maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alması ve bu banka üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturması istenmektedir.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almanız durumunda sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilir ve onaylanan Kredi hakkında detaylı bilgileri de hemen hesabınıza yatırılarak görebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları emekli kampanyalarında ilk öncelik olarak kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşları destek vereceğini ve bu kişileri kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak aynı gün içinde onay vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak yeni bir kredi paketi hazırladığını duyurdu.

Banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ve bankadan internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.