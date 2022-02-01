Garanti Bankası, Emekli Vatandaşlara 2000 TL Promosyon Vereceğini Duyurdu. Garanti Bankası, müşterileri için birçok kampanya düzenlemekte. Yeni bir kampanya daha düzenleyerek vatandaşların sıkıntılarını gidermeye devam ediyor.

Garanti BBVA, bu defa yalnızca emekli vatandaşlara özel bir kampanya yaptı. Kampanyaya göre emekli maaşı 1600 TL’den fazla olan emekli vatandaşlara, ek olarak 2000 TL vereceğini açıkladı.

Son zamanlarda piyasada zamların artışı ile birlikte, emekliler bu durumdan olumsuz etkilendi. Birçok emekli vatandaş geçinebilmek için kredi başvuruları yapmaktadır. Bazı emekliler vatandaşlar ise kredi çekmeden önce bankaların kampanyalarını takip ederek başvuruda bulunmakta.

Bankalar belirli bir süredir, emekliler için kampanyalar yapmamakta. Beklenen kampanyalar ise Garanti BBVA tarafından gelmiş bulunmakta. Kısa sürede ilgi gören kampanya, emekli vatandaşları sevindirdi.

Emekli Maaşına Göre Vatandaşların Promosyonu Artıyor

Garanti BBVA, emekli vatandaşlar için düzenlediği kampanyayı açıkladı. Ancak bu kampanyadan faydalanmak için emekli maaşını Garanti BBVA üzerinden almak gerekiyor. Emekli maaşını başka bankadan alan vatandaşlar ise Garanti BBVA’ya taşıma zorunluluğu bulunmaktadır.

Verilmesi planlanan 2000 TL promosyon ise her emekli vatandaş için geçerli olmayacak. Yani emekli maaşının artışına göre, bankanın verdiği promosyon tutarı da artmaktadır.

Bankanın yaptığı açıklamalara göre emekli maaşı 1500 TL olan emekli vatandaşlara 1300 TL, 2500 TL’ye kadar emekli maaşlarına 1650 TL ile 2000 TL arasında promosyon verilmesi planlanmaktadır.

Bu kampanyada emekli olmayan vatandaşlara ise ödüller bulunmaktadır. Bir yakının emekli maaşını Garanti Bankasına taşıttıran kişiye banka üzerinde 250 TL ödül verilecek.

Başvuru İçin Herhangi Bir Belge Hazırlamaya İhtiyaç Yok

Garanti Bankasının düzenlediği bu kampanya birçok emekli vatandaş açısından ilgi görmeye devam etmektedir.

Banka, emekli vatandaşların zorlanmaması adına kolay başvuru avantajı sunmaktadır. Promosyon için birden fazla belge hazırlamaya gerek yok. Başvuru yapmak için Garanti BBVA şubesine, kimlik kartıyla gitmek yeterli olacaktır. Banka kimlik dışında bir şey talep etmemektedir.

Kampanya için yapılan geri dönüşlere göre de emekli vatandaşlar, bu promosyonlardan memnun. Kredi notunda veya sicilde herhangi bir soru yoksa başvuruya olumlu geri dönüş yapılma ihtimali yüksek. Garanti BBVA, müşterilerin 2022 yılının güzel devam edebilmesi adına kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.