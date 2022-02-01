Son Dakika: Devlet Desteğiyle Ziraat Bankası 15.000 TL Ödeme Yapıyor!

Devlet destekli cari kampanyalar düzenlemeye devam eden Ziraat Bankası, kendi bankasında hesabı bulunanlar için 15000 TL'ye kadar yeni bir nakit kampanyasını duyurdu. Ayrı ayrı kullanabileceğiniz 15000 TL'lik ödeme almak isterseniz Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre 36 ay vade ile kolay bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Devlet destekli olacak bu kredi, her ay sonundan önce başvuran vatandaşlar için hesap numaraları üzerinden ödenecek.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar şubeye gitmek yerine internet sitesi veya Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde nakit kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Emekli çalışanlara ve memurlara açık olan kredi ancak daha önce bu bankalardan kredi kartı veya kredi kullanmış vatandaşlara da açıktır.

Düşük faiz oranları sunan devlet destekli 15 bin TL kredi programında yer almak isteyenler, banka şubesine gitmek yerine online olarak kolay ve hızlı bir şekilde 90 gün ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Uygulama

Ziraat Bankası ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isterseniz, bankanın kendi mobil internet uygulaması ve kendi banka hesabınızdan alacağınız internet bankacılığı şifresi ile istediğini gibi yapabilirsiniz. Vatandaşlar, mobil internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıklarında hızlı sonuç almakta ve onaylanan para anında banka hesaplarına yatırılmaktadır.

Ziraat Bankası'nın düşük faiz oranlarının yanı sıra emekli çalışanlara ve kamu görevlisi kişilere kredi vermede özel şartları bulunmaktadır. Emekliler emekli maaşlarını kendi banka şubelerinden almaları durumunda 15.000 TL'ye kadar düşük faizli devlet destekli kredi başvurusunda bulunabilirler. Emekli maaşınız bu bankada değilse, bankaya maaşınızı taşırsanız borç kapatma kredisini en az 15.000 TL ihtiyaç kredisi ile kullanabilirsiniz.

Banka ise sigortalı çalışanların sigorta primlerini her ay aynı işyerinde primlerin yatmış olmasında ısrar ediyor. Yeni işletme sahipleri kefil vererek veya bankaya ipotek vererek kredi başvurusunda bulunabilirler.