Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin uygulama konması ile birlikte bankalar emekli promosyonlarını güncelledi. Emekli promosyonu güncellemesi yapan bankalardan biri de Garanti Bankası oldu. Garanti Bankası emekli promosyonunu güncelledi. Bu fırsatı kaçırmayın! EYT düzenlenmesinin kabulü ile başlayan bankalar arası rekabet emekli olacak vatandaşları heyecanlandırıyor. Garanti Bankası güncel promosyon tutarlarını duyurdu. İşte promosyonlar ile ilgili detaylar…

Garanti Bankası ’da Rekabete Katıldı

EYT düzenlemesinin kabul edilmesinden sonra bankalar promosyon rekabetine girdi. Her geçen gün promosyonlarda güncelleme yapan bankalardan bir tanesi de Garanti Bankası oldu. İlk etapta emekliye ayrılacak 2 milyon 250 bin kişi maaşını alacak bankayı belirlemeye çalışıyor. Yaşanan promosyon rekabeti nedeni ile emekli olacak vatandaşlar seçim yapmak ile zorlanıyor. Promosyon güncellemeleri üzerine Garanti Bankası açıklama yaparak gerekli duyuruyu internet sayfasından paylaştı.

Garanti Bankası Güncel Emekli Promosyonu Açıkladı

Garanti Bankası güncel emekli promosyonunu açıkladı. Emekli olacak vatandaşlar tarafından merak edilen promosyon miktarlı şu şekilde gerçekleşti;

3.500 liraya kadar emekli maaşı olan emeklilerimize 4.500 lira

3.500 – 7.500 lira arasında emekli maaşı olan emeklilerimize 5.250 lira

7.500 – 10.000l lira arasında emekli maaşı olan emeklilerimize 6.750 lira

10.000 lira ve üstünde emekli maaşı olan emeklilerimize 7.500 lira tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır

Emekli Promosyonu Şartları Nelerdir?

Garanti Bankası tarafından verilecek olan promosyona hak kazanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartların başında emekli olmak geliyor. Emekli olunması halinde maaşı almayı tercih edilen banka ile 3 yıllık taahhütte bulunulması gerekir. Üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alınacağına dair taahhüt imzalanması yeterli olacaktır.

Eyt'li Emeklilik Promosyondan Faydalanabilecek Mi?

Alınan kararlara göre EYT’li vatandaşlarda emekli promosyonlarından faydalanabilecek. Gündemde yerini koruyan emekli promosyonlarında güncellemeler devam ediyor.