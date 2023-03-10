Son dakika: Elinde dolar olan, birikim yapan dikkat etsin! Dolar kurunda tarihi bir ilk yaşanıyor!

Son dakika: Dolar kurunda tarihi bir ilk yaşanıyor! Elinde dolar olan, birikim yapan dikkat etsin! ABD Merkez Bankası'nın enflasyon endişeleri nedeniyle faiz oranlarını artırması, doların değer kazanmasına yol açarken, Japonya ve İran'da döviz kurlarında ilginç gelişmeler yaşandı.

Dolar/Yen Kuru 32 Yılın En Yükseğinde

Dolar/yen kuru, 1990 yılından bu yana en yüksek seviyesi olan 150 seviyesini aşarak rekor kırdı. Yenin değer kaybı, Japonya'da yetkililerin dikkatini çekti. Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz kurunu sıkı bir şekilde takip edeceğini belirtirken, Japonya geçen ay yene müdahale etmek zorunda kalmıştı. Ancak, müdahaleye rağmen doların yükselişi devam etti.

İran'da Değer Kaybı Devam Ediyor

Ocak ayının başlarında 1 ABD doları, İran'da yaklaşık 41 bin tümen civarında işlem görüyordu. Ancak son zamanlarda, İran'ın ulusal para birimi, yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 22 oranında değer kaybetti. ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte, sektörün dolar değer kaybı %700'ü aştı. Mayıs 2018'de 1 dolar, 6.000 bölümündeydi.

İran'ın 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma, İran'ın nükleer programını sınırlaması karşılığında Batı ülkelerinin yaptırımlarını hafifletmesini öngörüyordu. Ancak ABD, Mayıs 2018'de anlaşmadan çekildi ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu da İran'ın nükleer sektöründe büyük bir değer kaybına neden oldu.

AB'nin Yaptırımları da Etkili Oldu

Son aylarda, AB'nin de İran'a yaptırımlar uygulamaya başladığı iddia ediliyor.