Çarpık Dişler İçin En Etkili Yöntem: Şeffaf Diş Plağı Nedir?

Dişlerdeki çapraşıklık, aralık ve seyreklik gibi problemlerin tedavisinde tercih edilen en gelişmiş yöntemlerden biri şeffaf plak tedavisidir. Şeffaf plak; dişlerin etrafını sararak dişlere hareket sağlayan bir sistemdir. Şeffaf Plak tedavisi; metal braketler ve bunlara uygulanan tel ve elastik uygulamalardan daha farklı ve pratik bir tedavi yöntemidir.

Çarpık dişler için en etkili yöntemlerden olan şeffaf plak tedavisinde çarpık dişler dışarıdan fark edilmeyen şeffaf plaklar aracılığıyla düzeltilir. Plakların yüzeyi son derecede parlaktır. Dolayısı ile hastaların dudaklarına rahatsızlık vermez ve dışarıdan farkedilmez. Böylece estetik görünüm bozulmadan tedavi süreci devam eder.

Ortodonti tedavileri içinde uzun yıllardır etkin olarak uygulanan şeffaf plak tedavisi, başarılı sonuçları olan bir tedavi yöntemidir. Bu sistemin en avantajlı tarafı, şeffaf plakların hasta tarafından takılıp çıkarılabilmesidir. Dişlere uygulanan hafif basınç ile dişler, doğru ve hızlı bir şekilde istenilen ideal pozisyona getirilir. Hekim tarafından planlanan süreç, şeffaf plaklar aracılığıyla ağız içerisinde uygulanır. Hasta tedavi aşamalarını ve tedavi sonunda dişlerindeki gelişmeleri üç boyutlu görüntüler aracılığıyla görebilir.

Şeffaf Plak Tedavisinin Uygulama Aşamaları Nelerdir?

Şeffaf plak tedavisi, hastalardan üç boyutlu dijital tarayıcılar ile ağız içi ölçüsü alınması ile başlar. Dijital ortamlar aracılığı ile diş hareketlerinin simülasyonu ve hizalanmaları hekim kontrolünde yapılır. Hekimin planlaması sonucu plaklar hazırlanır. Hastaları bilgilendirmek amacı ile dişlerin planlanan son hali tedavinin başlangıcında, sanal ortamda görsel olarak hastaya gösterilir. Şeffaf Plak tedavisi Ortodonti uzmanları tarafından gerçekleştirilen gelişmiş tedavi yöntemlerindendir. Setler halinde hazırlanan şeffaf plak, uzman doktorun belirleyeceği sürelerle 1 hafta ya da 2 haftalık aralıklarla değiştirilir ve bir sonraki plağa geçilir. Böylece şeffaf plağın renklenmesinin önüne geçilir ve hijyenik bir ağız ortamı hazırlanır.

Şeffaf Plak Tedavisi Hangi Avantajları ile Öne Çıkar?

Şeffaf plak tedavisinin en önemli avantajı, kişinin kendisinin çıkarıp takabildiği plaklar aracılığı ile tedavi olmasıdır. Şeffaf olmalarından dolayı aynı zamanda görsel olarak estetik bir tedavi yöntemidir. Şeffaf plakların çıkarılıp takılması kişinin kontrolünde olduğu için kullanım sürelerine çok dikkat edilmesi gerekir. Verimli bir tedavi sonucuna ulaşmak için günde en az 20-22 saat aralığında takılmaları gerekir. Şeffaf Plak tedavisinin sağladığı önemli avantajlardan biri de hastaların dilediği yiyecekleri tüketmesinde bir kısıtlama olmamasıdır.

Geleneksel yöntemlerden metal tel tedavisinde hastalar diledikleri bazı yiyecekleri tüketemez. Bazı yiyecekleri de zorlukla tüketebilir. Şeffaf plak; takılıp çıkarılabilir olduğu için yemek esnasında sorun yaşanmasına neden olmaz. Plaklar, yemek sonrası dişlerin temizlenmesinde de kolaylık sunar. Diş Teli Mi, Şeffaf Plak Mı? blog yazısından da aralarındaki farklı daha net görebiliriz.

Geleneksel ortodontik tedaviler sırasında yasaklı olan sert yiyecekler, şeffaf plak tedavisisürecinde rahatlıkla tüketilebilir. Şeffaf aparey, kolay bir tedavi imkânı sağlar. Ağızda bulunduğu ilk zamanlarda konuşma ve telaffuz sorunları yaşanabilir; ancak bu durum geçicidir. Geleneksel ortodontik tedaviden farklı olarak hastalar rutin muayenelerine 8 haftada gitmelidir. Şeffaf plak tedavisinde daha uzun aralıklarla ve daha kısa süren ara kontroller uygulanır. Bu nedenle şeffaf plak tedavisi özellikle uzakta ya da yurtdışında ikamet eden hastalar için en ideal ortodonti tedavi çözümlerinden biridir.

Şeffaf Plak Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Şeffaf plak tedavi yöntemi günümüzde her yaştan hastaya uygulanabilir. Ancak bu tedavi yöntemine herkes uygun olmayabilir. Diş çapraşıklığı, aralıklı diş ve asimetrik çene kapanışı gibi problemlerin tedavisi için hastanın uygun olup olmadığı, bir ortodonti uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.