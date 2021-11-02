Garanti Bankası emekli olan kişilere 15.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Emekli olan kişileri 15 bin TL'ye kadar Ödeme yapacak olan Garanti Bankası emekli maaşını kendi Bankasından alan müşterilere bu destek ödemesini verecek.

Daha önce bu bankadan kredi kullanmış olsanız bile Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve acil paraya ihtiyacınız varsa 15 bin TL'ye kadar Destek kredi başvurusunda bulunabilir hemen onaylı kredinizi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası sadece emekli olan müşterilere de yapmış olduğu bu kredi kampanyası da 36 ay vade ile işlem yapacak ve kredi taksit ödemelerinde de erteleme imkanı sunacak.

Garanti Bankası üzerinden yapılan Bu kampanyada eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız u bankanın yapmış olduğu kredi kampanyalarından bir tanesi olan yemeklik renk kampanyasında katılabilir ve istediğiniz zaman kullanabileceğiniz ve hesabınızda sizin adınıza tanımlı olan bir ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli kredi şartlarını açıkladı

Garanti Bankası emekli olan müşterilerin Kredi şartlarını açıkladı resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte Garanti Bankası üzerinden yapılacak olan emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin bankadan maaş alması şartı var. Garanti bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında emekli olan müşteriler bu kredileri alabilmeleri için ayrıca Banka kredi sicili temiz olması gerekiyor. Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullandıysanız bu kredi ve kredi kartı ödemelerinizden dolayı avukatlık olduysanız borçlarınızı kapatmanız durumunda Garanti Bankası emekli maaşınızı taşırsanız bile sizlere kredi onayı vermeyecektir.

15.000 TL Destek kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 15 bin TL'ye kadar Destek kredi başvurusu yapmak istiyorsanız en yakın banka şubesine sadece kimliğinizle birlikte giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası 15.000 TL ye kadar vermiş olduğu bu kredileri ayrıca kendi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte de veriyor.

Garanti Bankası 15.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca bu bankadaki hesapları üzerinden aldıkları internet şifrelerini kullanarak banka şubelerine gitmeden bankaya gelir belgesi götürmeden masrafsız online mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. İnternet bankacılığı üzerinden kullanacağınız kredi sonrasında daha düşük faiz oranlarından yararlanacak ve kredinize hemen anında hesabınıza yatıracaksınız.