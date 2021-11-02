Lübnan Başbakanı Vatandaşları Uyardı

Lübnan başbakanı, Lübnanlı bir bakanın Yemen'e Suudi liderliğindeki müdahale hakkında yaptığı eleştirel yorumların ardından Körfez ile sert bir diplomatik tükürük derinleşirken ülkesinin “yokuş aşağı” bir eğimde olduğu konusunda uyardı.

Ülkenin yeni enformasyon bakanı ve Suudilere ait bir televizyon kanalında eski bir TV programı sunucusu olan George Kordahi, Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırganlığı olarak nitelendirdikten sonra Körfez'de öfkeye yol açtı.

Aslen Ağustos ayında bakan olmadan önce yaptığı yorumlarda savaşı "saçma" olarak nitelendirdi ve Yemen'in İran destekli Husi isyancılarının kendilerini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan protesto amacıyla Lübnan'ın büyükelçisini ülkeden sınır dışı etti ve Beyrut'taki kendi büyükelçisini geri çağırdı. Krallık ayrıca, halihazırda serbest düşüşte olan ekonomi üzerinde potansiyel olarak yıkıcı bir etkisi olabilecek nakit sıkıntısı çeken ülkeye tüm ithalatı yasakladı.

Kuveyt, Bahreyn ve BAE kısa süre sonra tüm diplomatlarını Lübnan'dan geri çeken davayı izledi. BAE ayrıca vatandaşlarının ülkeyi ziyaret etmesini yasakladı ve hafta sonu zaten Lübnan'da bulunan Emirlik vatandaşlarını mümkün olan en kısa sürede eve dönmeye çağırdı. Katar, yorumları "sorumsuz" olarak nitelendirdi. Pazartesi günü Lübnan başbakanı Najib Mikati, istifa etmeyi reddetmesinin ardından enformasyon bakanına istifa etmesi için baskı yapıyor gibi görünüyordu.

İran yanlısı Beyrut merkezli Al Mayadeen TV kanalı, "Yokuş aşağı bir yokuşla karşı karşıyayız ve bundan kaçınmazsak kimsenin istemediği bir yere varacağız" dedi. Kordahi'yi Suudi Arabistan'la olan krizi yatıştırmak için "vatansever duygusunu her şeyin üstünde tutmaya" çağırdı.

Kordahi'ye harekete geçmesi için baskı yapıyor gibi görünen Lübnanlı üst düzey Hıristiyan din adamının yorumlarını izledi. Maruni Patriği Bechara Boutros Al-Rai, Pazar günkü vaazında Lübnanlı yetkilileri Körfez Arap devletiyle olan krizi yatıştırmak için bunun ne olması gerektiğini belirtmeden "kararlı bir adım" atmaya çağırdı.

Dünya Bankası'na göre Lübnan, modern tarihin en kötü mali çöküşlerinden birinin pençesinde. Yerel para birimi değerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybetti, bu da ülkenin hayatta kalmak için neredeyse tamamen yurtdışından gelen havalelere ve dış yardıma veya yatırıma bağlı olduğu anlamına geliyor.

Tarihsel olarak en büyük finansal destek kaynaklarından biri, uzun süredir Lübnan'ın kırılgan ekonomisine fon aktaran petrol zengini Körfez Arap ülkelerinden geldi. Her ne kadar ezeli rakipleri İran'ın müttefiki Hizbullah'ın hükümet üzerindeki artan etkisinden endişe duysalar da, mali krizini hafifletmekte isteksiz hale geldiler.

Pazar günü, Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Suudi Arabistan'ın Al-Arabiya televizyonuna Beyrut'la uğraşmanın Hizbullah'ın varlığı nedeniyle “anlamsız” olduğunu söyledi. "Lübnan'da İran vekillerinin sahneye hakim olduğu bir kriz var" dedi.

“Bizi endişelendiren ve Lübnan ile uğraşmayı krallık ve bence Körfez ülkeleri için anlamsız kılan şey bu” dedi. Suudi analistler The Independent'a, Körfez'i bu şekilde daha fazla kızdırma hareketinin bu nedenle "çılgınlık" sınırında olduğunu söyledi. Körfez, son 20-30 yıla kadar Lübnan'ın istihdam, turizm ve yatırım kaynağı oldu. Sadece Suudi Arabistan'dan gelen havaleler bile çok büyük ve Lübnan'ı yaşam desteğinde tutan şey havaleler" dedi.