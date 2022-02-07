Garanti Bankası Duyurdu: Nakit İsteyenlere Müjde Geldi, Var Olan Borçlarınızı Da Kapatacaksınız

Garanti Bankası son dakika Kendi resmi internet sitesi üzerinden hem ihtiyaç hem de borç transferi kredisi kampanyası duyurusunda bulundu. Daha önce 50.000 TL'ye kadar verilen bu Kredi kampanyasında ikili kredi olarak artık 100.000 TL'ye kadar Onay alabileceksiniz. Garanti Bankası yaptığı bu krediler de bireysel olarak müşterilerine Kredi imkanı tanırken diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı da tek bir yerde toplama özelliği ile sizlere yardımcı olmaktadır.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar 50.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa 24 ay vadeye kadar işlem yapabilecek. 24 ay vade üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar kredi onay almanız veya bu limitlerde Kredi kullanmanız gerekmektedir.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için belirtilen Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda kredileri 5 dakika içerisinde sonuçlandırıyor. Garanti Bankası acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler aynı şartlar dahilinde borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapabilir. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların ortak özelliği banka kredi notu 1100 ve üzerinde olmasıdır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların banka kredi notu 1100 ve üzerinde ise en az son iş yerinde 3 aylık sigorta primleri yapıyor olması gerekmektedir. Ayrıca emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını Bu banka üzerinden alıyorsa Garanti Bankası üzerinden hızlı bir şekilde Kredi kullanabilecek.

Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Borç kapatma kredisi almak istemiyorsanız ve sadece ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankasının resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası borç kapatma kredisi kişilerin Banka borçlarına göre ihtiyaç kredisi ve kredi kartı olmak üzere bu güncel olan borçlara nakit vermektedir. Banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek veya bankada müşteri hizmetleri numarasını arayarak istedikleri zaman Başvuru hakkında bilgi alabilir ve güncel faiz oranlarını bu şekilde öğrenebilir.