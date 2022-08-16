Garanti Bankası duyurdu! Emekliye 19000 TL Ödeme Yapacak! Bankadan Nakit Almak İsteyen Emekli Bu Habere....

Garanti Bankası üzerinden nakit kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları ile birlikte banka hesaplarına 19.000 TL'ye kadar ödemeler yapılacağı açıklandı. Garanti Bankası emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada 19.000 TL kredi ödemeleri almaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapacağını duyurdu. Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirerek Bu bankanın şartlarına uygun olmanız durumunda aynı gün içinde hesaplarınıza mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden kredi ödemesi yatırabiliyorsunuz.

Emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden almayan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi alabilmeleri için banka kredi puanı yüksek olması istenmektedir. Emekli maaşı alan vatandaşlar Garanti Bankası üzerinden maaş müşterisi olmaması durumunda en az 1100 ve üzerinde bir kredi puanı olması gerekiyor. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere aynı gün içinde hesaplarını ödeme yapılarak Kredi kullanacağını da açıkladı.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ayrıca internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yaparak Kredi alabileceğini söylemek isteriz. Garanti Bankası yapmış olduğu 19.000 TL emekli kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar vatandaşlara kredi desteği verirken ilk taksit ödemelerinde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunacaktır. Garanti Bankası emekli maaşını ilk defa kendi bankasına taşıyan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyada ise daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak için borç kapatma kredisi imkanı da sunacaktır. Emekli maaşınızı Garanti bankası'na taşımanız durumunda ayrıca sadece ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi değil Emekli promosyonu imkanlarından da faydalanabilirsiniz.