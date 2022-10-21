Garanti Bankası duyurdu! Banka borçlarınızı kapatın, 50 bin TL nakit ödeme alın...

Garanti Bankası resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan işlemlerde nakit ihtiyacı olan kişilere belirli şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Garanti Bankası özellikle Banka borcu olan vatandaşların bankamatik üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek borç kapatma kredisi için başvurularını gerçekleştirebileceğini duyurdu. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alabildikleri gibi aynı zamanda borç kapatma kredisi alabileceğini de söylemek istiyoruz. Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerine hızlı bir şekilde yapabilecekleri kampanyalardan faydalanabilmeleri için 50.000 TL'ye kadar kredi kampanyası başlattığını açıkladı.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde aynı gün içinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılarak ödenmektedir.

Güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde kredi işlemleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

Bireysel müşteri olan kişilerin nakit ihtiyacı olması durumunda Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilmesi için emekli olup emekli maaşını Garanti bankası'na taşıması sigortalı olan kişiler ise son işyerlerinde 3 aydır sigortalı primlerinin yatıyor olması istenmektedir.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden sadece kimlikleriniz ile birlikte yapacağınız başvurularda borç kapatma kredisi alıp alamayacağınızı hemen öğrenebilir onaylanan kredileri hesaplarınıza yine hemen aynı gün içinde yatırabilirsiniz.