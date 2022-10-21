Ziraat Bankası hesabı olanlara 12 gün içinde 120.000 TL ödeme yapılacak! Son karar verildi!

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyalarda son duyurusunda, 12 gün içinde 120000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Kamu bankası olan Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, yüksek limitli kredi kullanacak olan vatandaşlara 12 ay vadeli 120000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hemde borç Kapatma kredisi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurunda busun bulunacak olan tüm vatandaşların bireysel müşteri olmaları ile birlikte nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini yapabileceğini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek için ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirmek için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan mak için 50000 TL başvuru yapmanız isteniyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası banka hesabı olan vatandaşlar, 12 gün içerisinde bu kampanyalara katılırlar ise en düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söylemek isteriz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden sizlerde 5 dakika içerisinde kredi sonucunuz öğrenebilecek, onaylanan kredilerinizi hesabınıza yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.