Garanti bankası duyurdu, Banka borçlarınızı kapatın, 30 bin üzeri kapatma kredisi

Garanti Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte 30.000 lira üzerinde olan tüm borçlarınızı kapatabileceğiniz nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası düşük faiz oranları ile birlikte vermiş olduğu bu kredilerde Kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların uygun faizlerle kredi alabilecekleri kampanyalara katılabilmeleri için şubeleri giderek hemen işlem yapacağını ve bu işlemler sayesinde Kredi kullanacağını açıkladı.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde Kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşları banka şubesi üzerinden de işlemleri gerçekleştirilecek ve diledikleri zaman kredi ödemeleri verilecektir.

Garanti Bankası borç kapatma kredilerinde düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapıyor...

Garanti Bankası borç kapatma kredisi almak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinizi hemen gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurusu şartlarına uygun olmanız durumunda emekli kredisi sigortalı olarak çalışan vatandaşlar son iş yerlerinde üç aydır sigortalı olarak çalışıyorsa bu bankadan hem borç kapatma hem de ihtiyaç kredisini aynı anda kullanabilir.

Garanti Bankası'ndan sadece ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız banka internet sitesi ve mobil bankacılık üzerinden işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden diğer bankalardaki olan güncel kredi kartı ve güncel ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatmak istiyorsanız Garanti Bankası şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti Bankası kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verir.