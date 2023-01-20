TC kimlik numaranızı yazarak 66 bin TL ödeme alın! Son başvuru 30 Ocak

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte banka müşterisi olan veya olmayan herkes 66.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa 36 ay vadeli Kredi kampanyalarına katılarak başvurularını gerçekleştirebilecekler ve nakit kredi kullanabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak için başvuru yapacak olan tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda Kredi ödemeleri aynı gün içinde mobil uygulamalar üzerinden hızlı bir şekilde verilmektedir. Kredi başvurusu yaparak onay alan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda Kredi ödemeleri şubelere gitmeden de diledikleri zaman hesaplarına yatırılarak ödenmektedir.

T.c kimlik numarası üzerinden 66.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kimlik numarası üzerinden başvuru gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlere verilmektedir.

T.c kimlik numaranız üzerinden başvuru yaparak kredi almak istiyorsunuz en yakın banka şubesine gitmeniz durumunda bireysel temsilcisi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

Sms ile başvuru yaptıktan sonra 24 ay vadeli 66.000 ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlara aynı gün içinde Kredi ödemeleri Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden verilmektedir.