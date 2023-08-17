Garanti bankası yaptığı yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara 30 bin 540 TL ödeme vereceğini açıkladı. Garanti bankası duyurduğu bu kampanyada nakit kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacaktır. Kredi notuna bakılarak hemen ödeme verileceği bu kredilerde başvuru yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak işlem yapmaktadırlar. Garanti bankası 30 bin 540 TL ödeme almak için başvurularını yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak nakit ödeme vermektedir. 3 ay ertelemeli krediler hemen hesaplara yatacaktır.

KREDİ NOTUNA GÖRE ÖDEME!

Kredi notuna göre ödeme alacak kişiler için Garanti bankası yeni bir ihtiyaç kredisi başlattı. Banka kredi notu uygun olan ve kredileri banka hesaplarına uygulamadan atan kişilere hemen sonuç verecektir. Garanti bankası üzerinden 3 ay ertelemeli olarak kredi alacak kişilere banka hemen sonuç verirken, kredi kullanmak için bankadan mobil uygulamaya giriş yaparak işlem yapabileceksiniz. Garanti bankası duyurduğu bu kampanyada nakit kredi almak için ilk taksit ödemesinde kredi 3 ay ertelemektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak için en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan hemen sonra Garanti bankası şubelerine giderek işlem yapacak kişilere 3 ay ertelemeli kredi onayı verilmektedir. Başvuru ayrıca BBVA mobil uygulaması üzerindende yapılmaktadır.

EMEKLİYE DE ÖDEME OLACAK

Garanti bankası emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere de kredi ödemesi vermektedir. 30 bin 540 TL ödeme almak isteyenlere banka hemen sonuç verecek ve kredi ödemesi gerçekleştirecektir. Kredi alacak kişilere bankadan yapılacak açıklamada kredi almak için hemen sonuç verilmektedir. Emekli sadece ihtiyaç kredisi değil başvuru yapan kişilere borç kapatma kredisi de vermektedir.