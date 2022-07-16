17-20 Temmuz Arasında Hesaplarınızı Kontrol Edin! TC Kimlik Numaranıza Göre 33000 TL Ödemeler Yatacak!

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 17 ve 20 Temmuz arasında ihtiyaç kredisi başvurusunu Akbank üzerinden yapacak olan vatandaşlara 33000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı duyuruldu. 33000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için, Akbank kendi resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru şartlarını açıkladı. Bizlerde sizler için hazırlamış olduğumuz bu haberiyle birlikte nasıl kredi başvurusu yapabileceğiniz hakkında bilgileri sizlere sunacağız.

AKBANK KREDİ ŞARTLARI

Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, Akbank üzerinden kredi kullanabilecek ve hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabileceksiniz. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda hızlı bir şekilde banka şubelerine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Banka üzerinden hazırlanan kredi başvuru şartlarında kredi puanı 1200 ve üzerinde olması, 18 yaş üzerinde olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıyla birlikte bireysel müşteri olmanız yeterli.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

17 ve 20 Temmuz arasında Akbank, düşük faiz oranlarıyla kredi vereceğini açıkladı. Acil para ihtiyacı olan kişiler için başlatılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, bu banka üzerinden gelir belgesiz kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizler de cep telefonunuz üzerinden SMS atabilir veya bu bankada hesabınız varsa, internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atması gerekiyor. Kendi cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün hesabınıza yatırır.

AKBANK DİREKT KREDİSİ

Banka hesabı olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve internet bankacılığı üzerinden şubelere gitmeden, masrafsız kredi alabilir.