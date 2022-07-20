Garanti Bankası banka kredi puanı düşük olan vatandaşlara 50000 TL ödeyeceğini açıkladı.

Garanti Bankası, son yapmış olduğu kredi kampanyasında daha önce bankalardan kredi başvurusu yaparak, kredi puanı yüzünden onay alamayan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda banka kredi puanı düşük olsa bile onay verilecektir.

Garanti Bankası vermiş olduğu 50000 TL ihtiyaç kredisini, bireysel olan müşterilere sunmaktadır. Bireysel olarak kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek veya bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilmektedirler.

Garanti Bankası kredi başvurusu

Garanti Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların hızlı bir şekilde işlemlerini yapmak için banka şubelerine gidebilir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi puanı düşük olması durumunda kredi onayı alabilmeleri için son işyerlerine 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması istenmektedir.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli 50000 TL kredi verileceği açıklanmıştır.

Emekli olan vatandaşlar ise bu kredileri kullanabilmeleri için emekli maaşlarını Garanti Bankasına taşıması gerekiyor. Emekli maaşları Garanti Bankasını taşındıktan sonra sadece 50000 itelediğini daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisiyle birlikte, ipoteği'niz varsa, yüksek limitli ipotekli kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız işlemler haricinde, bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formu doldurarak kredi kullanabilirsin. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında bilgileri öğrenmek için resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.