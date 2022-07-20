10 milyon üzerindeki emeklinin TC kimlik numarası üzerinden ödemeler veriliyor, Açıklama yapıldı

10 milyonun üzerindeki emeklinin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek banka şubeleri üzerinden işlemlerini yapabilecek ve nakit kredi kullanabilecekler.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kampanya için başvuruları almaya başladı.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, emekli maaşları hesapları üzerinden yapacakları bu başvurularda, düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedirler. Son zamanlarda emekli olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden almış oldukları 25 bin TL kredilerde bankalar en düşük faiz oranlarından yararlandırarak vatandaşlara kredi imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası için resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, emekli maaşını bankaya taşıyan, vatandaşlarında bu kampanyalardan yararlanabileceğini açıkladı. Ziraat Bankası, ayrıca emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlar için 750 TL'ye varan emekli promosyonunda vereceğinin altını çizdi.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak kullanmak isteyen vatandaşlara acil ihtiyaçları olması durumunda daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara acil kredi ihtiyacı olması durumunda, ayrıca bankalardan borç kapatma kredileri de kullanabiliyorlar. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve dargelirli olan emekliler için başlatılan bu kampanyalarda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak ya sonrasında kredi ödemelerinize başlayabilirsiniz.