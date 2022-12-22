Garanti Bankası banka hesabı olan kişilere 6 gün içinde işlem yapması duyurusu paylaşıldı

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında başlatılan kampanyalarda bir kredi ödemeleri bireysel müşterileri 6 gün içinde 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak verilecek şekilde açıklandı. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası ile başlatılan bu kampanyalarda 50.000 kadar gelir belgesiz olarak Kredi kullanacak olan adı belirtilen kredi politikalarına kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

6 gün içinde başvurularını gerçekleştirmek isteyen bireysel vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişileri belirtilen Kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme alacak.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için uygun faiz oranları ile birlikte kullanabilecekleri bu kampanyalar özellikle nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka hesaplarına uygun olmaları durumunda da işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Garanti Bankası hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde sizlere verilecek olan bu krediler ile birlikte Kredi ödemenizi uygun faiz oranları ile birlikte hemen gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu tutarları hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli 50.000 TL krediyi imkanı sağlanırken en düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlere kredi işlemleri hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırılarak ödeniyor.

Garanti Bankası müşterileri Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları başvuruları hızlı bir şekilde aynı gün içinde hesaplarına yatırabilmeleri için mobil uygulamalar üzerinden işlem yapması da isteniyor. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve 6 gün içinde 50.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi puanı 1.100 ve üzerinde olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmek için bireysel müşteri olması gerekiyor.