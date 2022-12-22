Emekliyi mest edecek maaş zammı kapıda göründü! %8+.5+%7.5 eklenince asıl tablo ortaya çıktı!

%8+.5+%7.5 eklenince asıl tablo ortaya çıktı! Emekliyi mest edecek maaş zammı kapıda göründü! Emekli vatandaşların kulak kesildiği 3 Ocak 2023 tarihi yaklaşıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zam oranını açıkladı ve asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Yaşanan bu gelişme sonrası gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Emekli ve memurlar için çeşitli formüller oluşturdu. 2023'ün ilk haftasında milyonların beklediği zam tutarı açıklanacak.

TÜİK tarafından açıklanacak olan rakamlar emekli ve memur maaşları üzerinde belirleyici olacak. Milyonlarca emekli için formüller oluşturulurken memur ve memur emeklileri için yüzde 8 bir toplu sözleşme miktarı maaşlara yansıtılacak.

3 OCAK KRİTİK TARİH...

13 milyon emekli ve 4 milyon memurun merakla beklediği 3 Ocak 2023 Salı tarihi için geri sayım başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zam oranını 8.500 TL olarak duyurdu.

YENİ FORMÜLLER MASADA...

Bu gelişme sonrası gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Emekli ve memurlar için çeşitli formüller oluşturdu.

ZAMLI MAAŞLAR GELİYOR

2023'ün ilk haftasında milyonların beklediği zam tutarı açıklanacak ve böylece zamlı maaşlar hesaplara yatacak.

YÜZDE 8 EKLENECEK

Ayrıca memur ve memur emeklileri için yüzde 8 bir toplu sözleşme miktarı maaşlara eklenecek.

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