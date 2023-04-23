Garanti Bankası banka hesabı olan kişiler dikkat! 30 Nisan tarihine kadar işlem yapmanız gerekiyor

Garanti Bankası, müşterilerine özel bir kampanya ile gündeme geldi. Bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuran herkese geri ödemesiz 1.000 TL verileceği duyuruldu. Bu kampanyadan yararlanmak için şubeye gitmeye gerek yok, sadece mobil uygulama üzerinden başvuru yapmak yeterli.

Başvuruların 1-30 Nisan tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirerek ilk kez Garanti BBVA’lı olan* ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan müşteriler tarafından yapılması gerekiyor. İlgili kartlarla 20 Mayıs’a kadar yapılacak tek seferlik 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanılacak. Ayrıca bu kampanya kapsamında 10 bin TL'lik taksitli nakit avans da alınabilecek.

Kampanya detaylarına göre, Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr, moneybonus.com.tr üzerinden yapılacak. Başvuruların onaylanması halinde, müşteriler 20 Mayıs 2023 tarihine kadar kampanyadan yararlanabilecekler.

Garanti Bankası'nın bu kampanyası, müşterilerinin talepleri doğrultusunda düzenlenmiş bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle şubeye gitmeden kolay bir şekilde başvuru yapılabilmesi, banka müşterileri için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu kampanya ile birlikte, banka müşterileri hesaplarına ekstra bir bakiye kazanırken, ihtiyaç duydukları finansmanı da taksitli nakit avans imkanı ile karşılayabilecekler.

Garanti Bankası'nın müşterilerine sunmuş olduğu bu kampanya ile birçok müşteri ihtiyaç duyduğu finansmanı karşılayabilecek ve hesaplarına ekstra bir bakiye kazanacaklar. Başvuruların 1-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak olması nedeniyle, müşterilerin kampanyadan yararlanmak için acele etmeleri gerekiyor.