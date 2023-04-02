Garanti Bankası banka hesabı olan kişiler 5 dakikada 50.000 TL ödeme alıyor, Bu kampanya çok konuşulacak

Garanti Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 5 dakika içerisinde sizlere gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Garanti Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz ve bu kredilerden faydalanmak isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılacak olan ödemelerde 50.000 TL ihtiyaç kredisi sizlere düşük faiz ve uygun ödeme seçenekleri ile birlikte verilirken aynı zamanda banka müşterisi olan vatandaşlara masrafsız olarak ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır. 50.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için Garanti Bankası müşteri politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor.

GARANTİ BANKASI KREDİ KAMPANYASI

Garanti Bankası 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Garanti Bankası 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni ödemelerde 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak uygun faizlerle ödemeler verilecek ve krediler hesaplara yatırılarak yapılandırılacaktır. 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli kredi alabilmeleri için kredi puanının da 1100 ve üzerinde olması gerekiyor.

50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve kredi kullanabilmeniz için sizlere destek verecekleri. 50.000 TL kredi başvurusu aynı zamanda bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 gün 24 saat yapılabilmektedir.