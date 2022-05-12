Cumhurbaşkanı Duyurdu: 18.000 TL Ödeme Haberi Geldi. Devlet destekli olarak sadece kamu bankaları üzerinden verilecek, 18 bin TL nakit kredi kampanyası başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden verilecek olan 18 bin TL, ödemelerde acil ihtiyacı olan vatandaşlar ve bireysel müşteri olan kişiler, öncelik tanınarak başvurularını gerçekleştirmektedir. Özellikle kamu bankaları üzerinden hesabı olan ve maaş müşterisi olan vatandaşlar, daha uygun faiz oranları ile bu kredileri istedikleri zaman gelir belgesiz olarak alabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin özellikle emekli olmaları durumunda maaşları bu bankalar üzerinden alınması gerekiyor. Ptt üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlara PTT, hızlı bir şekilde Aktif Bank aracılığı ile 80000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Ptt üzerinden ayrıca cep telefonunuzun SMS kısmına girerek başvurunuzu gerçekleştirmeniz mümkündür. Ptt, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndererek, bu bankanın yapmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 18000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 18000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusuna kimlikleriyle birlikte yapabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan düzenli olarak bir geliri olan veya emekli olan kişiler başvurularını bireysel olarak yapmaktadırlar.

Bireysel ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişilere ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırabiliyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vermektedir. Başvurunuzu hızlı birşekilde yapabilecek ve sonucunu hemen öğrenebileceksiniz.

18 bin TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler başvurularını banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman yapabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hesabınız üzerinden internet şifresi alarak mobil uygulama kredisi kullanabilirsiniz.