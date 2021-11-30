Garanti Bankası asgari ücretle çalışan kişilere 100.000 TL nakit ödemesi yapacağını duyurdu

Bankanın Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte son dakika haberi olarak verilen ve sadece Asgari ücretli çalışan kişilere gelir belgesiz olarak sunulacak olan 100.000 TL nakit kampanyası için başvurular başladı. Garanti Bankası üzerinden alacağınız 100.000 TL nakit kredi kampanyasında 36 ay vade 90 gün erteleme ve gelir belgesiz olarak nakit kredisi kullanabileceksiniz. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vade ve 90 gün ertelemeli olan bu kredileri 50.000 TL'ye kadar kullanırken 50.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 24 ay vade ile işlem yapacak.

Garanti Bankası banka kredi politikalarına uygun olan ve asgari ücretle çalışan kişiler en az son iş yerinde 3 aydır sigorta primleri yapmış olması durumunda Garanti Bankası kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere hemen onay verecek. Garanti Bankası başlatmış olduğu bu kampanya 18 yaş ile 65 yaş arasında başvuru yaparak kişilere onay veriyor.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın birden fazla yöntemleri ile birlikte Kredi başvurumuzu yapabilir üstelik bu bankada hesabınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden Kredi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi için en yakın Garanti Bankası şubesine gittiğiniz zaman kredi başvuru formunu doldurup kimliğimiz ile birlikte başvuru yaptıktan 5 dakika içerisinde sizlerin ne kadar kredi onayı aldığınızı banka bireysel müşteri temsilcisi söyleyecek. Garanti Bankası 100 bin TL'ye kadar vermiş olduğu İhtiyaç kredisinde kredi onayı alan vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olması durumunda hemen Kredi ödemesini yapacak.

100.000 TL başvuru yaptıktan sonra diğer bankalarda eğer ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borcunuz varsa Garanti Bankası sizlere bu borçları kapatmak şartı ile kredi onayı sunacak. Bu şekilde hem ihtiyacınızı giderebilir hem de diğer bankadaki borçlarınızı kapatarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.

Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler ayrıca bankanın resmi internet sitesine girebilir ve buradan da destek alabilir. Güncel faiz oranlarını ve güncel kredi başvuru şartlarını öğrenmek için en yakın banka şubesine gidebilir veya internet sitesine girebilirsiniz.