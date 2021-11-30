Son Dakika, Bankamatik Kartı Olanlara En Az 3000 TL Ödeme Yatıyor

Bankamatik kartını düzenli olarak kullanan kişilere kendi Bankası üzerinden başvuru yapması durumunda 3000 TL ile 10.000 TL arasında ödeme yapılıyor. Kampanyayı duyurusunu Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte kendi bankası'nda hesabı olan ve bankamatik kartına kullanan Kişilere en az 3 bin TL acil nakit ihtiyaçları için kullanabilecekleri nakit ödemesi yatırıyor. Yapı Kredi Bankası bankaya politikalarına uygun olan kişiler başvuru yaptıktan sonra 3000 TL ile 10.000 TL arasında ödemeleri gelir belgesiz ve masrafsız olarak alabilecekleri gibi ayrıca 90 gün ertelemeli olarak geri ödemesini tamamlayabilecek.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler 3000 TL ile 10.000 TL arasında ödeme almak istiyorsa mobil uygulama aracılığıyla veya bankadan SMS servisini kullanarak başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesi de yardımcı olacak.

Bankamatik kartına 10.000 TL ödeme

En az 3000 TL ödeme alabileceğiniz bu kampanyaya katılmak isteyen kişilerin daha önce banka çalışması olması şartı vardır. Bankalardan kredi kartı veya kredi kullandıysanız düzenli olarak ödemelerinizi gerçekleştirmeniz durumunda banka kredi puanınız yükselecek ve bu puan üzerinden nakit kampanyasına başvuru yapabileceksiniz. Özel bankalar arasında en çok destek veren bankalardan birisi olan Yapı Kredi Bankası 3.000 TL ile 10.000 TL arasında ödeme vereceğini duyurdu.

Başvuru yapmak isteyen kişiler Banka hesabı olması durumunda kendi hesapları ile birlikte almış oldukları Kendi internet şifresini kullanarak Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan hem kredi puanımı sorgulayabilir hem de 10 bin TL'ye kadar acil nakit için kredi başvurusunda bulunabilir.

Sms ile işlem yapmak isteyen kişiler ise cep telefonlarına mesaj kısmından bireysel yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini de yazarak 4411 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. 4411 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hemen sonuç verecek onaylanan Kredi hemen hesaba yatacaktır. Ayrıca banka şubelerine giderek sadece kimliğinizin verip bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile 10 bin TL'ye kadar hemen kullanabileceğiniz kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.