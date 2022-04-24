Garanti Bankası annelere ve babalara, emeklilere 50.000 TL veriyor! Başvuru yapılıyor. Bankalar üzerinden son dakika kampanyası geldi. Nakit ihtiyacı olan kişilere Garanti Bankası 50.000 TL ödeme vereceğini açıkladı! İhtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilerde en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve düşük faizli nakit alabileceksiniz.

Garanti Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeye kadar alabileceğiniz, Nakit kampanyasında 50000 TL ödeme, sizlere verilecek. İhtiyaç kredisi olarak alabileceğiniz kredi kampanyasına başvuruları gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak bu krediler verilmektedir. Başvuru yapacak olan kişiler, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir.

En yakın banka şubesine giderek kredi kullanacak olan kişiler, Garanti Bankası üzerinden 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak alabiliyor. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, Garanti Bankası müşterisi olmanız durumunda mobil uygulama üzerinden hemen onay alabilirsiniz.

Başvuru

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını bankanın resmi internet sitesi üzerinden istedikleri zaman yapabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesine giriş yaptıktan hemen sonra sizlere verilecek olan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, onay almaları durumunda banka hesapları yoksa, şubelere giderek kredi kullanımını gerçekleştirebiliyor. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda banka şubeleri üzerinden de kredi olabileceği haberi geldi. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebiliyor. Garanti Bankası, ayrıca mobil uygulama üzerinden de vatandaşlara nakit veriyor. Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların, Garanti Bankası, mobil uygulamasını kullanıyor olması durumunda banka şubesine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek ve hemen onay alabilecektir.