Vakıfbank bayram için kolları sıvadı! Günde 13 TL ödeyerek 10 bin TL ödeme verilecek. Son dakika kampanyası ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle kredi imkanı sağlanacak! Nakit ihtiyacı olan kişilere uygun kredi verecek olan Vakıfbank 10 bin TL 36 ay vadeli kredi kullananlara aylık 411 tl ödemeli kredi paketi hazırladı. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde banka şartlarına uygun olan herkes başvurusunu yaparak nakit alabilecektir.

Düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan TC vatandaşı olan kişiler, başvuru yaptıktan hemen sonra anında sonuç öğrenecek ve onay alırsa da yine aynı gün içinde Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanabileceklerdir. 1.91 faiz oranları ile alacağınız bu kredilerde sigortalı olarak çalışan ve emekli olan kişiler faydalanacaklardır.

10.000 TL'ye kadar nakit kullanmak için banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca 10.000 TL üzerinde de kredi alacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. 10 bin tl üzerinde kredi alacaksanız, başvurunuzu hemen banka şubelerine giderek yapabilir, hafta içi onay alırsanız kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Vakıfbank ayrıca bu kredi kampanyası için bankanın mobil uygulaması üzerinden de destek vermektedir. Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanmak isteyenler, başvurularını mobil uygulama üzerinden yapacaklarsa, başvurusunu yapmadan önce internet bankacılığı şifresi oluşturması gerekiyor. İnternet bankacılığı şifrenizi oluşturduktan sonra sizlerde hemen kredinizi hesaba atabileceksiniz. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli internet bankacılığı kredisi diğer kredi kampanyalarına nazaran, 5 dakika içinde sonuçlanmakta ve en düşük faizlerle kişilere kullandırılmaktadır. 10 bin tl 36 ay vadeli kredilerde aylık taksit 411 tl olacaktır. Bu kredilerde 1.91 faiz oranları ile kişilere kullandırılır.