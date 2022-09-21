Garanti Bankası Akbank ve 2 Banka Daha Duyurdu! Bugün Başladı! Emekli Olan Alacak

Garanti Bankası Akbank, Ziraat Bankası ve Denizbank tarafından başlatılan yeni nakit kampanyasında sadece emekli olan vatandaşlar için yapılacak olan kampanya ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş almanız durumunda, sizlerde bu 4 banka üzerinden istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 75000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabilir ve diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak işlem yapabilirsiniz. 4 banka üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için yapılan işlemlerde kredi puanları, kredi siciline bakarak aynı gün içinde destek verilecek, onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Garanti Bankası Akbank ve Denizbank Üzerinden Kredi Başvurusu

3 banka üzerinden özel banka olmasından dolayı kredi başvurularınızı internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak hemen yapabilirsiniz. Garanti Bankası Akbank ve DenizBank banka şubelerine giderek de işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere banka hızlı bir şekilde kredi sonucu vermektedir. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almıyorsanız maaş, taşıma işlemlerinizi yaparak, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Üzerinden Emekli Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlar için yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında kendi bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vereceğini ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatıracağını açıkladı. Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyada 90 gün ertelemeli olarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerine hemen yapabilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emekliler, düşük faizlerle kredi kullanabilirler.