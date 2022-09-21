Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekliye Seslendi! Emekli Maaşı Alanların Nakit Sıkıntısı Kalmayacak

Emekli maaş alanlar, devlet destekli olarak alacakları kredileri Ekim ayında başlayacak. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olması durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceği bu kampanyalarda 100000 TL'ye kadar kredi limitleri verilecek ve 100000 TL kredi kullanmanız durumunda 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacak. Başvurularını gerçekleştirerek, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için bankadan emekli maaş alması istenmektedir. Emekli maaşınızı başka bir banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için işlemlerinizi hızlı bir şekilde kredi olarak alabilir ve nakit hesabınıza hemen yatırabilirsiniz.

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Ziraat Bankası başta olmak üzere ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini yapabilecekleri kampanyaları hızlı bir şekilde ödemeler verilecek. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda kredi kullanacak olan kişilerin acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden sadece kamu bankaları destek vereceğini açıkladı.

Size en yakın kamu bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte emekli maaşınızı taşımak istediğinizi söylersiniz ve emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak, kredi kullanmak isterseniz sizlere hemen işlem yapılacak ve krediniz hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak da kullandırılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, maaş alan kişilere şartları dahilinde hemen aynı gün içinde destek ödemeleri verilmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişiler, 5 dakika içerisinde sonuç alabilmektedir.