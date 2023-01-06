Garanti bankası açıklaması... 1000 TL ödeme yapacak, Ay sonuna kadar bu ödemeyi hemen alabilirsiniz

Garanti bankası 2023 yılında da nakit kampanyaları ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Garanti bankası yeni müşteri olan kişiler için, 1000 TL destek ödemesi verecek. Garanti bankasının yaptığı 1000 TL destek ödemesi kampanyası hakkında detaylar haberimizde...

Bankalar, son zamanlarda özellikle nakit kredi almak isteyenlere, uygun faizlerle kredi ödemeleri yapıyor. 2023 yılı başladıktan sonra, Garanti Bankası'da kendi müşterilerine ödemeler yapacağın açıkladı. İlk defa müşteri olan vatandaşlar, bankaların yaptıkları kampanyalardan avantajlı bir şekilde işlem yapıyor.

Garanti bankası 1000 TL ödeme yapacağını müjde olarak verdi!

Garanti bankası müşterisi olmak isteyen kişiler, şubelere de gitmeden, bankanın mobil uygulaması işlemlerini kullanarak, 1000 TL ödeme alabilecek. Bu ödemeleri almadan önce yine mobil uygulama üzerinden banka müşterisi olabileceklerdir.

2 Ocak başladı!

Garanti bankası mobil bankacılığını kullanarak, müşteri olan herkes, 31 ocak tarihine kadar kredi başvurusu yaparak onay alan ve kullandıkları bu kredilerde 1000 TL harcama yapan kişilere, 1000 TL bonus ödemesi yapılacaktır. Garanti bankası ayrıca ilk defa müşteri olan kişilere de bu 10 bin TL faizsiz nakit ödemesi vermektedir. Garanti bankası kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile birlikte, belirtilen kampanyanın ay sonuna kadar devam edeceği açıklandı. 20 Şubat'a kadar yapılan Tek seferlik 1000 TL ve üzeri ilk harcamalarda 1000 TL Bonus verileceği açıklandı. Kampanya kapsamında yer alacak kişilerin başvurularını dijital ortamdan yapması gerekiyor.