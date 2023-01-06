Akbank Şubelerine giden herkes, Hem para alıyor, Hem de bankadaki borçlarını kapatmak için avans alıyor!

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada, hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi kullanabileceğinizi haberi verildi. AkBank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru yapmış olduğunuz başvurular sonrasında sizlere yüksek limitli ihtiyaç kredileri ödemeleri verilirken, diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için de destek verilecektir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar bankalardan daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda, düzenli ödemeler yapmış olmalarıyla birlikte bu banka üzerinden alacakları tüm borcu kapatması ve ihtiyaç kredilerinde gelir belgesi işlem yapabilirler.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ilk ortamda Akbank'ın resmi internet sitesi olmaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi işlemleri gerçekleştirmektedir. Akbank kredi işlemlerini gerçekleştirmeniz durumunda sizlere uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapacak ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Akbank müşterisi olan vatandaşları, Akbank Direkt uygulamasını kullanabilir...

Akbank ayrıca, kendi mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de sizlere 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini açıkladı ve bu kredileri uygun faiz oranları ile birlikte hesabınıza yatıracağını duyurdu. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, direkt uygulamasını kullanarak kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli işlem yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi ödemenizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsin.

Sms ile başvuru yapmak oldukça basit...

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, kullanmak istediğiniz tutarı yazdıktan sonra bu mesajı: Akbank, SMS Kredi Servisi numarası olan 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. AkBank üzerinden güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesi veya 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak işlem yapabilirsiniz.