Garanti Bankası 7 gün içerisinde Banka hesabı olan vatandaşların işlem yapması gerektiğini duyurdu

Garanti Bankası üzerinden başlatılan yeni nakit kredi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği ve bu kredilerde hesaplara yatırılacağı açıklandı. Garanti Bankası 7 gün içerisinde başvuru gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi verirken uygun faizlerle bu kredileri hesaplarına yatırarak kullandıracak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde işlemlerini hesaplarına yatıracağını açıkladı. Garanti Bankası acil ihtiyacı olan ekonomik sıkıntı yaşayıp Kredi ihtiyacı olan tüm bireysel müşteriler için yapmış olduğu gelir belgesiz 50.000 TL kredi kampanyasında mart ayı sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Garanti Bankası üzerinden yapılan yeni kampanya duyurusunda başvuru şartlarına uygun olup işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka müşterisi olmanız halinde işlemleriniz hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve kredi ödemeleriniz banka şubelerine gitmeden Garanti mobil uygulaması üzerinden de kolay bir şekilde yapılabilecektir. Garanti Bankası yapmış olduğu yeni kampanyanın duyurusunda 7 gün daha süre kaldığını ve bu süre içerisinde Banka hesabı olup masrafsız ve gelir belgesiz bireysel kredi kullanacak olan vatandaşların kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilmek için herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için Garanti Bankası şubelerine gitmeden de hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilecek ve bu bankadan dilediğiniz zaman ödeme alarak istediğiniz Kredi limitlerini hemen hesabınıza yatırabileceksiniz. Garanti Bankası bireysel müşteri Kredi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar en yakın Garanti Bankası şubesine giderek de kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilirler ve bu bankadan istedikleri zaman kredi kullanarak rahat bir nefes alabilmektedirler.