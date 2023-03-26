14 milyon emekliye Cumhurbaşkanı tarafından ödeme onayı verildi

14 milyon emekli olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanarak sadece Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi verileceği resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında özellikle de Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirirken 14 milyon emekli olan tüm vatandaşlara devlet destekli Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verileceği duyuruldu.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve maaş müşterisi olmanız durumunda Kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olarak sizler de hemen 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve bu bankadan almış olduğunuz ihtiyaç kredisi ile birlikte dilediğiniz zaman ödeme alabileceksiniz. nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirerek Kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak Ziraat Bankası müşterisi olmanız durumunda işlemleriniz 5 dakika içerisinde Ziraat mobil uygulaması üzerinden de yapılarak sizlere ödeme olarak hesaplarınıza yatırılmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen aynı gün içinde 5 dakika içerisinde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak için banka müşterisi olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Ziraat Bankası emekli kredisi ve Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi verilmektedir.

Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden işlemleri gerçekleştirilir ve nakit kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirebilecekler ve kredi kullanılabileceklerdir.