Garanti Bankası 7 gün 24 saat onaylı 25.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasını düşük faiz oranları ile vereceğini duyurdu

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara sürekli olarak güncel kampanyalar yapan Garanti Bankası 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi vereceğini yeni duyurdu. Acil para ihtiyacınızın olması durumunda 25.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak internet bankacılığı üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek en düşük faiz oranlarından yararlanabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi kampanyası duyurusu ile birlikte başvurularını hızlı bir şekilde yapabilecek ve kredi kullanacak olan kişileri hızlı bir şekilde sonuç verecektir.

Banka hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı şifresi olarak Garanti bankası'nın resmi mobil uygulamasını cep telefonlarına indirdikten sonra kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabiliyor. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularında gerçekleştirecek olan kişiler kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda ve sigortalı olarak çalışıyorsa en az 3 aylık sigorta primleri yatıyor olması durumunda kredi kullanabilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise emekli maaşları Bu banka üzerinden alınması gerekmektedir. Garanti Bankası emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlemlerini yapmaktadır. Emekli maaşınızı Garanti bankası'na taşıdıktan sonra hem ihtiyaç kredisi hem borç kapatma kredisi hem de emekli promosyonu olarak 2000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz.

Kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için ayrıca banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte de işlemlerini yapabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Garanti Bankası'ndan düşük faiz oranları ile işlem yapabilir ve resmi internet sitesi üzerinden faiz oranlarını öğrenerek ne kadar kredi kullanacaklar ise bu kredinin aylık taksitlerini öğrenebilirler.