Ziraat Bankası 0.52 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı! Bu ay içinde ödenmektedir

Ziraat Bankası yaptığı kampanyalar ile birlikte özellikle düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişilere son dakika haberi getirdi. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak düşük faizli kredi onayı alacak olan vatandaşlar 0.52 faiz oranları ile kredi nasıl alabilir bunun araştırmalarını her gün yapmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde daha önce bankadan kredi kullanmış olması ve bankanın müşterisi olması şartı ile 5000 TL'ye kadar 0.52 faiz oranları ile kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşların 0.52 faiz oranları ile işlemleri sadece internet bankacılığı üzerinden yapılacak ve başvuru yaptıktan sonra banka kredi puanınızı uygun olması durumunda kredinizi hemen 36 ay vadeli olarak hesabınıza yatıracaktır. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yapılan başvurular ile birlikte Kredi kullanacak olan kişiler Banka hesabı olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilmeleri için Ziraat Bankası mobil uygulaması şifresi alması ve mobil uygulamaya giriş yapması gerekmektedir.

Ziraat Bankası verilen kredi kampanyalarında düşük faiz oranları ile işlem yapacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için daha düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası 100.000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredilerde ise 24 ay vadeli olarak işlem yapacak ve kredi kullanacak olan kişilerin diğer bankadaki olan borçlarını da kapatmak istemektedir.